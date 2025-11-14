Жена экс-мэра Сочи объявила голодовку в СИЗО ради свиданий с детьми

Адвокат Янины Копайгородской Елизавета Меткина рассказала, что заключенная объявила голодовку 13 ноября и что такое решение является «правовой формой защиты ее материнских прав». «За восемь месяцев содержания под стражей Копайгородская направила более десятка обращений и жалоб в адрес руководства СИЗО и в Люблинский суд Москвы, где она обжаловала действия руководства изолятора, но все они были отклонены. В последнем решении суда указано, что “психоэмоциональное состояние детей для суда значения не имеет”», — цитирует «Ъ» госпожу Меткину.