КНР: Япония потерпит поражение, если применит военную силу в ситуации вокруг Тайваня

В ответ на заявления Такаити генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзянь ~написал в соцсетях, что «ничего не останется, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться».~ Позже запись была удалена с его страницы. В связи с этим заявлением Токио выразил Пекину решительный протест.