Польша решила открыть два КПП на границе с Беларусью

Однако премьер-министр республики Дональд Туск подчеркнул, что открытие КПП будет «пробным» и их работу могут снова прекратить. Сейчас на польско-белорусской границе действуют по одному погранпереходу для пассажирского («Тересполь» — «Брест») и грузового («Кукурыки» — «Козловичи») международного сообщения.