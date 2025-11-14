Ричмонд
Польша решила открыть два КПП на границе с Беларусью

Погранпереходы возобновят работу с понедельника, 17 ноября.

Польша решила открыть два КПП на границе с Беларусью. Об этом сообщает Интерфакс.

С 17 ноября возобновится движение транспорта через погранпереходы «Кузница» («Брузги») и «Бобровники» («Берестовица»). Первый будет пропускать только пассажирские автобусы, а второй — легковые автомобили и грузовики, зарегистрированные в Швейцарии, странах ЕС и государствах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

«Меры направлены на возобновление движения людей и товаров. Это ответ на запросы общества, в особенности многочисленной группы предпринимателей, перевозчиков и трудовых мигрантов, ежедневно пересекающих границу», — говорится в обосновании к распоряжению польского МВД.

Однако премьер-министр республики Дональд Туск подчеркнул, что открытие КПП будет «пробным» и их работу могут снова прекратить. Сейчас на польско-белорусской границе действуют по одному погранпереходу для пассажирского («Тересполь» — «Брест») и грузового («Кукурыки» — «Козловичи») международного сообщения.

В конце октября премьер-министра Литвы Инга Ругинене заявила, что Польша согласилась отложить открытие границы с Беларусью.

