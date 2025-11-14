Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном

Помимо Билла Клинтона, Трамп поручит расследовать связи Эпштейна с экс-главой Минфина Саммерсом, основателем Linkedln и с банком JPMorgan Chase, а также многими другими.

Источник: Davidoff Studios/Getty Images

Американский президент Дональд Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать предполагаемые связи экс-президента США Билла Клинтона, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившим с собой в тюрьме.

«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, вместе с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше