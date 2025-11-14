Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать связи Эпштейна с Клинтоном

Американский президент Дональд Трамп попросит Минюст и ФБР расследовать предполагаемые связи экс-президента США Билла Клинтона, бывшего министра финансов США Ларри Саммерса и основателя Linkedln Рида Хоффмана с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними девушками и покончившим с собой в тюрьме.
«Я намерен попросить генпрокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, вместе с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать участие и связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы установить, что происходило между ними и им», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По словам президента, «записи показывают», что перечисленные лица проводили «значительные периоды своей жизни» с Эпштейном и на «его острове».
Материал дополняется.