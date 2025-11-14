Во Франции полицейские при задержании преступника с ножом на вокзале выстрелили в пассажира

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Парижа нейтрализовала мужчину с ножом на платформе вокзала Монпарнас, применив огнестрельное оружие. Об этом сообщает портал Actu17.
По данным портала, инцидент произошел сегодня около 14.30 по местному времени (12.30 по минскому времени). Прибывший на поезде из коммуны Ренн 44-летний мужчина был вооружен ножом. Он проявлял агрессию в отношении прибывших на платформу полицейских, в связи с чем они выстрелили в него как минимум дважды. О его состоянии пока ничего не сообщается. В ходе задержания одним из выстрелов полицейский ранил в ногу другого пассажира на платформе. Ему оказывают помощь сотрудники экстренных служб.
Очевидцы рассказали, что после выстрелов на вокзале началась паника, многие пассажиры побежали к выходам. После этого была объявлена эвакуация, задержано движение поездов, а вокруг места происшествия выставлено оцепление.
По данным следствия, подозреваемый ранее проявлял агрессию в семье. -0-