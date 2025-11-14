Во Франции полицейские при задержании преступника с ножом на вокзале выстрелили в пассажира

По данным портала, инцидент произошел сегодня около 14.30 по местному времени (12.30 по минскому времени). Прибывший на поезде из коммуны Ренн 44-летний мужчина был вооружен ножом. Он проявлял агрессию в отношении прибывших на платформу полицейских, в связи с чем они выстрелили в него как минимум дважды. О его состоянии пока ничего не сообщается. В ходе задержания одним из выстрелов полицейский ранил в ногу другого пассажира на платформе. Ему оказывают помощь сотрудники экстренных служб.