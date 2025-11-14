Ситуация с «Лукойлом» в Молдове влияет на подорожание топлива — НАРЭ

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Топливо в Молдове продолжает дорожать на фоне неопределенности ситуации вокруг попавшего под санкции российского «Лукойла», сообщили в Национальном агентстве регулирования в энергетике (НАРЭ).
Всего за три недели цена на бензин в Молдове выросла примерно на 75 банов и достигла 23,22 лея за литр, а дизтопливо подорожало на 1,66 лея и теперь стоит 20,92 лея.
«Региональный рынок топлива немедленно отреагировал [на санкции] повышением цен. С момента объявления и по настоящее время розничная цена на бензин и дизельное топливо постепенно росла и на рынке Республики Молдова, который на 100% зависит от импорта из-за рубежа. В случае дизельного топлива зарегистрированный рост более значительный, что в значительной степени обусловлено высоким спросом на дизельное топливо на европейском рынке», — отметили в НАРЭ.
Присутствие «Лукойла» в торговом регионе, к которому относится Республика Молдова, важно, так как компания имеет значительное присутствие в сегменте сетей автозаправочных станций, а также владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии.
«НАРЭ ежедневно анализирует информацию об этих активах и динамике запасов импортируемого топлива. Однако отсутствие окончательных решений относительно решений, принятых в соседних государствах, по-прежнему вызывает неопределенность, которая усиливает опасения трейдеров нефтепродуктов, что отражается на уровне котировок Platts, эталонном индикаторе, используемом НАРЭ при установлении цен», — информирует регулятор.
Министерство энергетики в пятницу сообщило, что совместно с Кишиневским международным аэропортом создало рабочую группу по вопросам снабжения авиакеросином. Кроме того, по информации Минэнерго, подготовлен и внедрен план управления для обеспечения бесперебойных поставок топлива. Других подробностей не сообщается.
Ранее глава ведомства Дорин Жунгиету заявил, что власти Молдовы ведут переговоры с компанией «Лукойл», чтобы не нарушить поставки нефтепродуктов, в том числе в Кишиневский международный аэропорт. Он уточнил, что для этой цели создана рабочая группа, которая «изучает все риски и возможные варианты обеспечения стабильности аэропортовой инфраструктуры».
Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
«Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Для Болгарии вопрос с отсрочкой санкций является критичным: 80% топлива страны производится на принадлежащем «Лукойлу» НПЗ. Страна может остаться без топлива уже до конца года, если решение не будет найдено. В Румынии принадлежащие компании НПЗ производят до 20% всего топлива, их остановка приведет к росту цен.
Ранее стало известно, что санкции против «Лукойла» могут повлиять на работу аэропорта Кишинева, так как для заправки самолетов используется авиационный керосин, поставляемый этой компанией. Правительство страны дало предприятию десять дней на продажу своих активов в столичном аэропорту имени Евгения Доги. Решение принято для предотвращения возможных сбоев в авиасообщении. Ранее глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан заявил, что если сделка не состоится, государственные учреждения, сотрудничающие с «Лукойлом», обязаны будут расторгнуть контракты.