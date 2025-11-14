Ричмонд
Автобус наехал на людей в Стокгольме: несколько человек погибло

«Полиция подтвердила, что несколько человек получили ранения, а также есть погибшие. Количество пострадавших, пол и возраст пока не раскрываются», — говорится в материале газеты.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухэтажный автобус протаранил остановку в центре Стокгольма, несколько человек погибло. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

На месте инцидента находится большое количество полиции, машин скорой помощи и подразделений экстренных служб. Водитель автобуса арестован. Причины происшествия выясняются. -0-