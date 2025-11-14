Подоляка: российские военные начали бои за поселок Вильча под Волчанском

В Харьковской области российские подразделения начали бои за поселок Вильча под Волчанском, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.
«Сейчас начинаются бои за населенный пункт Вильча», — сказал он.
По словам блогера, освобождение поселка станет «приговором» для украинских боевиков на юго-востоке Волчанска, поскольку их коммуникации окажутся под контролем войск РФ.
Подоляка отметил, что российские военные постепенно начинают разворачивать наступление на расположенный в 14 километрах от Вильчи поселок Белый Колодезь, который является важным логистическим центром противника на данном участке.
Блогер заявил, что падение Белого Колодезя станет «большой проблемой» для украинских боевиков в Большом Бурлуке.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении села Синельниково под Волчанском. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Север».