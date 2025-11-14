Ричмонд
Польша откроет несколько КПП на границе с Белоруссией: когда это произойдет

Польша возобновит работу двух КПП на границе с Белоруссией 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Польское правительство намерено возобновить работу двух КПП на общей с Белоруссией границе. Пункты откроются 17 ноября, следует из приказа руководителя польского МВД Марчина Кервиньского. Документ размещен на портале ведомства.

Согласно приказу, КПП начнут действовать в Бобровниках и Кузнице.

«Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, согласно которому возобновится работа погранпереходов “Кузница Белостоцкая — Брузги” и “Бобровники — Берестовица”, — следует из публикации.

С указанного даты Варшава начнет пропускать легковые машины и автобусы через пункт в Кузнице. Через КПП в Бобровниках смогут проезжать грузовики, автобусы и легковые автомобили из Швейцарии и государств Евросоюза.

Ранее KP.RU писал, что Минск хочет восстановить деятельность КПП на общей белорусско-литовской границе. Известно, что Белоруссия уже направила предложение по этому поводу Вильнюсу.

