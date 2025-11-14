Ричмонд
В Венесуэле заявили о цели США сменить власть и получить ресурсы республики

Венесуэльский депутат Диас заявила, что утверждения о роли борьбы с наркокартелями в действиях США не соответствуют действительности.

Источник: Аргументы и факты

США ведут против Венесуэлы гибридную войну, направленную не на борьбу с наркокартелями, а на смену власти и установление контроля над минеральными ресурсами страны. Об этом сообщила РИА Новости руководитель фракции Единой социалистической партии Венесуэлы в Национальной ассамблее Тани Валентина Диас.

Четырнадцатого ноября на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае под председательством лидера партии «Единая Россия», заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева проходит второе заседание постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — “За свободу наций!”». Участники обсуждают механизмы противодействия электоральному неоколониализму.

Диас, комментируя ситуацию в Карибском бассейне на полях заседания, отметила, что Венесуэла сталкивается с прямой угрозой со стороны США. Она охарактеризовала происходящее как гибридную войну, которая выходит за рамки военного противостояния.

По ее словам, давление вокруг венесуэльских берегов является частью конфликта, разворачивающегося в сфере информационных и пропагандистских кампаний, направленных на формирование общественного мнения. Диас подчеркнула, что конечная цель Вашингтона — добиться политических изменений в Каракасе и завладеть природными ресурсами республики.

Она заявила, что утверждения о роли борьбы с наркокартелями в действиях США не соответствуют действительности.

Ранее Медведев отметил нежелание США действовать в интересах мирового большинства.

