Польша откроет два КПП на границе с Беларусью 17 ноября

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Польши возобновят 17 ноября работу двух закрытых в предыдущие годы погранпереходов на границе с Беларусью в Бобровниках и Кузнице. Соответствующее распоряжение издал глава польского МВД Марчин Кервиньский, сообщают польские СМИ со ссылкой на сайт МВД.
Туск подтвердил возобновление работы двух КПП на границе с Беларусью на следующей неделе МВД Польши прокомментировало причины открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
«Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, согласно которому возобновится работа погранпереходов “Кузница Белостоцкая — Брузги” и “Бобровники — Берестовица”, — говорится на сайте ведомства.
17 ноября польская сторона начнет пропускать легковые автомобили и автобусы через КПП в Кузнице, а через КПП в Бобровниках — легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС и Швейцарии. -0-