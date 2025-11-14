Карл III вошел в пятерку самых возрастных монархов в Британии

Король Карл III стал пятым в списке самых возрастных монархов в британской истории, сообщает «Би-би-си» по случаю 77-летия монарха, отмечаемого 14 ноября.
Отмечается, что Карл III недавно обошел Георга II, умершего в 1760 году, не дожив до 77-летия несколько дней. Сегодня его в списке опережают его мать Елизавета II (96 лет), королева Виктория (81 год), Георг III (81 год) и Эдуард VIII (77 лет), отрекшийся от престола.
Известно, что Карл III отмечает день рождения в Южном Уэльсе в сопровождении королевы Камиллы. В связи с этим Букингемский дворец распространил фото монарха, на котором он стоит на фоне поместья Сандрингем в графстве Норфолк с пастушьим посохом в руках.
Сообщается, что монарх задует свечи в валлийском замке Кифартфа, который отмечает 200 лет со дня основания. Также по случаю праздника в Грин-парке в Лондоне был дан артиллерийский салют из 41 залпа.
Ранее король Великобритании выпустил ограниченный тираж репродукций своей акварельной картины.