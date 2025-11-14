Рост терроризма в Сахеле начался из-за внешних сил: Захарова рассказала, в чем цель дестабилизации региона

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на пространстве Конфедерации государств Сахеля отмечается опасная активизация исламистских террористических группировок. Объединяющая Мали, Буркина-Фасо и Нигер организация столкнулась с серьезными вызовами.
Захарова сообщила, что особую тревогу вызывают действия боевиков, которые пытаются организовать топливную блокаду населенных пунктов Мали.
Представитель дипломатического ведомства отметила, что ситуацию усугубляет масштабная информационная кампания, координируемая из-за рубежа. Ее цель — дестабилизировать обстановку в странах «сахельской тройки», которые выбрали независимый внешнеполитический курс. От этой подрывной деятельности, преследующей геополитические и экономические цели, в первую очередь страдает мирное население.
Захарова подчеркнула, что Россия подтверждает свою приверженность принципам суверенитета, единства и территориальной целостности всех государств-участников Конфедерации. РФ призвала международное сообщество поддержать усилия АГС по борьбе с террористической угрозой и содействовать социально-экономическому развитию Буркина-Фасо, Мали и Нигера.
Ранее KP.RU писал, как блогера Мариам Сиссе похитили и расстреляли за якобы сотрудничество с армией. За столь жестокое преступление отвечала одна из террористических группировок.