Захарова: Россия не видит перспектив восстановления связей с Прибалтикой

Россия в настоящее время не видит перспектив восстановления диалога с Прибалтикой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В результате череды по-настоящему враждебных шагов Латвии, Литвы и Эстонии полностью прекращен межгосударственный диалог. Перспектив восстановления диалога на данном этапе не просматривается», — сообщила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Прибалтика продолжает придерживаться агрессивной политики в отношении России. Страны реализуют навязанный им Западом курс на «тотальную дерусификацию» в общественном, культурном и образовательном пространстве.
Ранее KP.RU рассказал, что Прибалтика предпринимает попытки спровоцировать Россию. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, они направлены на возможность получить основание для начала боевых действий в рамках Вашингтонского договора о коллективной обороне.