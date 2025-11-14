МИД Румынии выразил послу России протест после инцидента с БПЛА

11 ноября Минобороны Румынии заявило об обнаружении беспилотников вблизи границы во время атаки России на объекты Украины. Была объявлена тревога для жителей северной части румынского населенного пункта Тулча.
