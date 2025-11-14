Ричмонд
МИД Румынии выразил послу России протест после инцидента с БПЛА

МИД Румынии вызвал посла России в республике Владимира Липаева. Дипломатическое ведомство выразило ему протест по поводу инцидента с падением обломков БПЛА на румынской территории, передает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

11 ноября Минобороны Румынии заявило об обнаружении беспилотников вблизи границы во время атаки России на объекты Украины. Была объявлена тревога для жителей северной части румынского населенного пункта Тулча.

В румынской деревне Гринду были обнаружены фрагменты БПЛА. МИД Румынии заявил о наличии доказательств того, что обнаруженный беспилотник принадлежит России.

