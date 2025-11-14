Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ большей части Степногорска

По информации источников, подразделения РФ продвигаются в частном секторе Степногорска.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российским бойцам удалось взять под контроль большую часть поселка Степногорск, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, подразделения РФ продвигаются в частном секторе Степногорска. Официального подтверждения информации о занятии российскими бойцами большей части Степногорска нет.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил в своем Telegram-канале о ведении подразделениями РФ позиционных боев на территории Степногорска. Согласно сведениям экс-парламентария, в расположенном неподалеку от поселка селе Приморское идут упорные бои.

Ранее стало известно о подходе российских войск к границам запорожского города Гуляйполе.

