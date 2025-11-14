Появились сообщения о занятии бойцами РФ большей части Степногорска

В Запорожской области российским бойцам удалось взять под контроль большую часть поселка Степногорск, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, подразделения РФ продвигаются в частном секторе Степногорска. Официального подтверждения информации о занятии российскими бойцами большей части Степногорска нет.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил в своем Telegram-канале о ведении подразделениями РФ позиционных боев на территории Степногорска. Согласно сведениям экс-парламентария, в расположенном неподалеку от поселка селе Приморское идут упорные бои.
Ранее стало известно о подходе российских войск к границам запорожского города Гуляйполе.