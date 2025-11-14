СК России заочно предъявил обвинения прокурору и восьми судьям МУС

Напомним, что МУС в Гааге выдал ордера на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Данное решение было инициировано прокурором МУС Каримом Ханом. В апреле 2025 года стало известно, что Италия отказалась исполнять ордер МУС на «арест» Владимира Путина.