Следственный комитет предъявил обвинения прокурору и 8 судьям МУС

Следственный комитет России предъявил обвинения прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС), которым вменяется незаконное преследование российских граждан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело было возбуждено сразу после появления сведений о действиях представителей МУС, которые, по данным следствия, нарушили российское законодательство.
К ответственности привлечены прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад, а также судьи Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд. В числе фигурантов также председатель суда Петр Юзеф Хофманьский и его заместители Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.
В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по ч.2 ст. 299, ч.2 ст. 301, ч.1 ст. 30 ч.2 ст. 360 УК РФ. Все обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.