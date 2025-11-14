Безопасность и развитие экономических связей. О чем говорили в кулуарах мероприятий МПА СНГ в Душанбе

Он обратил внимание, что на фоне мировой турбулентности очень важно сохранить Содружество не только в том виде, в котором оно существует, в тех традициях, которые уже сложились, но и продумать реакции на вызовы при реализации единых целей. А их достаточно много: экологические, проблемы в области здравоохранения, социальные, экономические, политические и т.д.