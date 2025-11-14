Безопасность и развитие экономических связей. О чем говорили в кулуарах мероприятий МПА СНГ в Душанбе

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность и развитие экономических связей — эти темы были ключевыми при обсуждении в кулуарах мероприятий Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, которые проходили в Душанбе 13 и 14 ноября. Об этом сообщил журналистам депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Главный контекст и главная тема, которая присутствует в кулуарах, в обсуждениях, — тема безопасности Содружества, развития экономических связей, углубления нашего понимания и учета взаимных интересов для решения общих задач, которые стоят перед Содружеством», — сказал Валентин Семеняко.
Он обратил внимание, что на фоне мировой турбулентности очень важно сохранить Содружество не только в том виде, в котором оно существует, в тех традициях, которые уже сложились, но и продумать реакции на вызовы при реализации единых целей. А их достаточно много: экологические, проблемы в области здравоохранения, социальные, экономические, политические и т.д.
Валентин Семеняко уверен в необходимости диалога. И диалог этот удается находить на полях Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также на полях различных форумов и других мероприятий, которые проводит МПА СНГ, подчеркнул он.
«Участвуя в таких мероприятиях, где встречаются парламентарии государств — участников Содружества, понимаешь, что, наряду с продвижением своих национальных интересов, ты должен наладить диалог с коллегами из других государств по решению общих проблем, которые ставятся в том числе программными документами, задекларированными в Межпарламентской ассамблее, так и на уровне глав государств», — отметил депутат.
Выступая сегодня на 59-м пленарном заседании МПА СНГ, Валентин Семеняко обратил внимание на важность углубления межрегионального и приграничного сотрудничества. Это одна из ключевых целей, заявленных в стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.
«Вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества являются предметом особого внимания Межпарламентской ассамблеи. Тема получает раскрытие и в отдельных отраслях законодательства, и на тематических мероприятиях. Она требует постоянного пристального внимания и является востребованной для актуализации, регулярного мониторинга и своевременного анализа новых форм и субъектов процесса», — сказал он.
Постоянное взаимодействие с Исполнительным комитетом CHГ по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества позволило сделать своевременный вывод о необходимости подготовки проекта рекомендаций органам местного самоуправления (управления) по осуществлению приграничного сотрудничества. Подготовка такого проекта рекомендаций включена в план мероприятий по реализации концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года, обратил внимание Валентин Семеняко. -0-