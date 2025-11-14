Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК РФ завершил расследование в отношение судей и прокурора МУС

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявили 14 ноября в Следственном комитете России (СК РФ).

Источник: РИА "Новости"

«Завершено расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан», — отметили в ведомстве в Telegram-канале.

Уточняется, что прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по ч.2 ст. 299, ч.2 ст. 301, ч.1 ст. 30 ч.2 ст. 360 УК РФ. По данным ведомства, фигурантов объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Кроме того, как сообщает Генпрокуратура РФ на сайте, в настоящее время уголовное дело также направлено в Московский городской суд для рассмотрения.

Ранее, 22 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС представляет собой политический орган, который «унижает феномен судебных процедур и работы суда». Глава МИДа также назвал МУС несерьезным политическим органом, указав, что суд выдал ордер на арест одного из лидеров палестинского движения ХАМАС, который, по его словам, уже был мертв.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше