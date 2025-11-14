СК РФ завершил расследование в отношение судей и прокурора МУС

Ранее, 22 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС представляет собой политический орган, который «унижает феномен судебных процедур и работы суда». Глава МИДа также назвал МУС несерьезным политическим органом, указав, что суд выдал ордер на арест одного из лидеров палестинского движения ХАМАС, который, по его словам, уже был мертв.