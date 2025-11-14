СК РФ завершил расследование в отношение судей и прокурора МУС

«Завершено расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан», — отметили в ведомстве в Telegram-канале.
Уточняется, что прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по ч.2 ст. 299, ч.2 ст. 301, ч.1 ст. 30 ч.2 ст. 360 УК РФ. По данным ведомства, фигурантов объявили в международный розыск и заочно арестовали.
Кроме того, как сообщает Генпрокуратура РФ на сайте, в настоящее время уголовное дело также направлено в Московский городской суд для рассмотрения.
Ранее, 22 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС представляет собой политический орган, который «унижает феномен судебных процедур и работы суда». Глава МИДа также назвал МУС несерьезным политическим органом, указав, что суд выдал ордер на арест одного из лидеров палестинского движения ХАМАС, который, по его словам, уже был мертв.