Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев высказался о запрете для АдГ на участие в мероприятиях в России

Правящая коалиция ФРГ опасается участия «Альтернативы для Германии» (АдГ) в мероприятиях в России. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я думаю, что “Альтернатива для Германии” как политическая сила и, кстати, весьма авторитетная сейчас в Германии подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене», — сказал Медведев.

Политик полагает, что когда члена АдГ дали понять, что поездки в Россию нежелательны, у них не оставалось альтернативы. Касательно же нынешней правящей партийной коалиции, по его мнению, причины такого поведения очевидны: они испытали сильный испуг, выражаясь непарламентским языком, что, как представляется, вполне объяснимо.

Ранее сообщалось, что немецкие депутаты устроили скандал, обвиняя друг друга в работе на Москву. Конфликт разгорелся из-за планируемого визита группы депутатов от партии АдГ в Сочи на встречу в формате «БРИКС — Европа».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше