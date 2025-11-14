Медведев высказался о запрете для АдГ на участие в мероприятиях в России

«Я думаю, что “Альтернатива для Германии” как политическая сила и, кстати, весьма авторитетная сейчас в Германии подвергается колоссальному давлению. По сути, их поставили вне закона и обвиняют чуть ли не в государственной измене», — сказал Медведев.