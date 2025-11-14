Рядовых пользователей не будут штрафовать за авторизацию через Google

Ранее сообщалось, что, согласно проекту, штрафовать владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы предлагается на суммы от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.