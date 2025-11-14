Рядовых пользователей не будут штрафовать за авторизацию через Google

По словам первого зампредседателя комитета по информационной политике Антона Горелкина, инициатива затронет тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Целью проекта является дальнейшее снижение зависимости российского сегмента интернета от решений недружественных стран, пояснил он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что, согласно проекту, штрафовать владельцев сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы предлагается на суммы от 10 до 20 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 500 тысяч до 700 тысяч рублей — для юридических лиц.