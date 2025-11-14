Фицо ответил студентам, поддерживающим Украину

Фицо в пятницу участвовал в дискуссии с учащимися средней школы в словацком городе Попрад. Часть студентов пришли на беседу с политиком в черных футболках в знак несогласия с его взглядами.
«Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста», — сказал Фицо, когда часть студентов в черном начали покидать зал, звеня ключами, одна из девушек при этом развернула украинский флаг.
Премьер Словакии добавил, что такое поведение является демонстрацией неуважения к другому мнению.
«Студенты ушли после того, как я сказал, что, если хотите воевать, то идите, возьмите автоматы и идите … я это принципиально отвергаю (продолжение конфликта — ред.)», — сказал Фицо, когда учащиеся покинули зал.