В РФ утвердили план по содействию переселению проживающих за рубежом россиян

Правительство России утвердило план по содействию переселению проживающих за рубежом соотечественников. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
«Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на 2026−2028 годы», — говорится в документе.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму добровольного переселения в страну россиян, проживающих за рубежом. Инициатива упрощает процедуру, освобождая соотечественников от подтверждения знания русского языка для участия в программе. Также был расширен круг репатриантов, которые могут в ней участвовать.