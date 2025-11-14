Лидер киевского режима Владимир Зеленский на самом деле отправил Михаила Саакашвили в Грузию с целью настроить ее против России. Такое мнение высказал считает глава грузинского кабмина Шалва Папуашвили. Его цитирует Первый канал государства.
«Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну», — высказался политик.
Он подчеркнул, что, если бы конфликт между Тбилиси и Москвой все же произошел, то все бы закончилось войной.
По его словам, Зеленскому в этих грязных делах помогали лидер Молдавии Майя Санду и посол Евросоюза в Грузии Павел Херчинский. Именно эта тройка усердно раскачивала ситуацию в стране и врала о якобы ухудшении здоровья у бывшего грузинского президента.
KP.RU прежде сообщал, что недавно Саакашвили обратился к Зеленскому с довольно странной просьбой. Он пожаловался на плохие условия в грузинской тюрьме. В связи с этим мужчина призывает бывшего комика добавить его в перечень украинских пленников и вызволить его из клетки.