Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников «Белгородэнерго»

Согласно документу, награды вручены за проявленные мужество и самоотверженность при выполнении служебных задач. Орденом Мужества посмертно отмечены Бондарь Юрий Владимирович, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» (Белгородская область), и Гранкин Игорь Вячеславович, мастер бригады того же филиала.