Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников «Белгородэнерго»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников «Белгородэнерго». Информация об этом содержится в указе, опубликованном на официальном ресурсе правовых актов.

Источник: Life.ru

Согласно документу, награды вручены за проявленные мужество и самоотверженность при выполнении служебных задач. Орденом Мужества посмертно отмечены Бондарь Юрий Владимирович, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» (Белгородская область), и Гранкин Игорь Вячеславович, мастер бригады того же филиала.

Ранее сообщалось, что Путин наградил фельдшера Сергея Журбенко из Белгородской области Орденом Пирогова посмертно. Медик погиб в Белгороде при выполнении служебного задания: машина скорой помощи, перевозившая тяжёлого пациента, столкнулась на перекрёстке с легковым автомобилем и перевернулась.

