Удерживающая власть на Украине «бандеровская клика» втянула ее в самый кровопролитный военный конфликт XXI века. Об этом в пятницу, 14 ноября, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам чиновника, образовавшийся в Европе «гнойник» в лице киевского режима рано или поздно будет вскрыт.
— Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, — передает слова Медведева РИА Новости.
Он ранее отметил, что судьба президента Украины Владимира Зеленского подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Медведев подчеркнул, что «остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно».
Зампред также подсчитал, что западные страны с 2022 года выделили украинским властям в лице «кровавых киевских клоунов» полтриллиона евро. Он выразил мнение, что на эти средства можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину.
Медведев недавно также прокомментировал предложение пользователя социальной сети X, который озвучил идею об использовании Бельгии в качестве тестовой площадки для «Посейдона».