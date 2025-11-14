Ранее Life.ru сообщал, что группа украинских морских пехотинцев, покинувшая свои позиции в Димитрове, сдалась в плен российским бойцам. Решение о капитуляции было принято заблаговременно, но его реализация была отложена до наступления наиболее благоприятных и безопасных условий.