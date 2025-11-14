Медведев назвал сложившуюся ситуацию «гнойником».
Украинский конфликт — самый кровопролитный в 21 веке. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт 21 века», — сказал Медведев. Он отметил, что проблема, возникшая в Европе и используемая против России, требует решения.
Политик использовал образное выражение, назвав сложившуюся ситуацию «гнойником», который в конечном счете будет вскрыт. Ранее политолог Алекс Крайнер высказывал мнение о приближении завершения конфликта на Украине и необходимости смены власти в Киеве. Он считает, что западным державам будет сложнее поддерживать миф о возможности переломить ход конфликта в пользу Украины, а лидеры России и США стремятся избежать глобального конфликта.