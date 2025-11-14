Ракеты накрыли боевиков ВСУ, засевших в здании на окраине Красноармейска

В Сети появились кадры нанесения ракетного удара по зданию с боевиками ВСУ в Красноармейске.
По данным военных Telegram-каналов, под удар попали военнослужащие 155-й мехбригады, пытавшиеся закрепиться в одном из зданий на северо-восточной окраине города.
Сообщается, что передвижение боевиков заметили российские операторы беспилотников. После этого здание, в котором укрылись военнослужащие противника, разнесли ракеты.
Информации о потерях противника в результате удара нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожении трехтонной бомбой пункта дислокации ВСУ в Мирнограде.