Ракеты накрыли боевиков ВСУ, засевших в здании на окраине Красноармейска

По информации источников, под удар попали военнослужащие 155-й мехбригады противника.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры нанесения ракетного удара по зданию с боевиками ВСУ в Красноармейске.

По данным военных Telegram-каналов, под удар попали военнослужащие 155-й мехбригады, пытавшиеся закрепиться в одном из зданий на северо-восточной окраине города.

Сообщается, что передвижение боевиков заметили российские операторы беспилотников. После этого здание, в котором укрылись военнослужащие противника, разнесли ракеты.

Информации о потерях противника в результате удара нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожении трехтонной бомбой пункта дислокации ВСУ в Мирнограде.