Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Беларусь переместила на стоянку все литовские фуры от границы с Литвой, включая брошенные на обочине.
«На границе с Литвой порядок наведен. Дороги освобождены», — сказано в сообщении канала.
Там напомнили задачу, поставленную президентом Беларуси Александром Лукашенко, в понедельник, 10 ноября: навести порядок на границе с фурами и прицепами и по-человечески отнестись к их водителям. Тогда же, было отмечено, глава страны сказал, когда республика будет готова открыть границу с Литвой, закрытая по инициативе последней до 30 ноября. Лукашенко напомнил, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро и заявил про меры вплоть до конфискации литовских большегрузов в Беларуси.
Поручение было выполнено 14 ноября: проезду у границы ничего не мешает, а фуры и прицепы «сосредоточили на организованной охраняемой стоянке» под круглосуточной охраной МВД. Кадры со стоянки, где находится около 1300 транспортных средств, появились на видео БелТА. А вот водители большинства авто убыли по месту жительства, а оставшимся обеспечили на стоянке все возможные условия.
Напомним, ранее Александр Лукашенко предупредил, что Литве предстоит серьезно разбираться с Россией и Китаем. Кроме того, в контексте ситуации на границе президент сообщил о новых переговорах с делегацией США в ближайшее время.
Тем временем МИД Беларуси сообщил, что Литва не ответила за два дня на предложение республики о переговорах по ситуации на границе.