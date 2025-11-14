Беларусь переместила на стоянку все литовские фуры от границы с Литвой, включая брошенные на обочине

Там напомнили задачу, поставленную президентом Беларуси Александром Лукашенко, в понедельник, 10 ноября: навести порядок на границе с фурами и прицепами и по-человечески отнестись к их водителям. Тогда же, было отмечено, глава страны сказал, когда республика будет готова открыть границу с Литвой, закрытая по инициативе последней до 30 ноября. Лукашенко напомнил, что сутки охраны каждой литовской фуры стоят 120 евро и заявил про меры вплоть до конфискации литовских большегрузов в Беларуси.