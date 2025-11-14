Экс-советник Трампа потребовал от властей $50 млн компенсации

Изначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний относительно своих контактов с российским дипломатом, однако впоследствии пересмотрел свою позицию и оспорил предъявленные обвинения. В конце 2020 года Трамп использовал свои полномочия для помилования экс-советника по национальной безопасности. Переговоры между администрацией президента и Флинном о возможной компенсации ведутся с конца лета текущего года.