Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Трампа потребовал от властей $50 млн компенсации

Экс-советник американского президента Дональда Трампа Майкл Флинн требует от правительства США компенсацию в размере 50 миллионов долларов за судебное преследование по делу о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Данную информацию передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

Изначально Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний относительно своих контактов с российским дипломатом, однако впоследствии пересмотрел свою позицию и оспорил предъявленные обвинения. В конце 2020 года Трамп использовал свои полномочия для помилования экс-советника по национальной безопасности. Переговоры между администрацией президента и Флинном о возможной компенсации ведутся с конца лета текущего года.

«Администрация по крайней мере с конца лета ведёт переговоры по иску, поданному бывшим первым советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном… Он требует 50 миллионов долларов за то, что он считает неправомерным судебным преследованием», — сообщило агентство.

Вместе с Флинном в качестве истца выступает бывший старший юрист Белого дома Стефан Пассантино, который обвиняет власти в незаконном разглашении его личной информации. Агентство отмечает, что в период президентства Джо Байдена Министерство юстиции США отклонило апелляции обоих фигурантов, оставив их требования без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции выплаты компенсации в размере около 230 миллионов долларов за проведённые в отношении него расследования. Согласно информации издания, республиканский политик направил две административные жалобы — первую в конце 2023 года, а вторую в летние месяцы 2024 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше