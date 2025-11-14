Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что конфликт на Украине является самым кровавым в XXI веке

Медведев назвал украинскую власть образовавшимся в Европе «гнойником».

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине является поистине самым кровавым событием XXI века. Такое заявление сделал во время беседы с журналистами зампредседателя Совбеза России, лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

По его словам, нынешняя украинская власть — это настоящее «гнойное» образование в Европе. Причем, как он отметил, сейчас оно настроено против России. Однако уже в ближайшее будущем его полностью вскроют.

«Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — заявил политик.

Ранее Дмитрий Медведев сообщал, что совсем скоро глава киевского режима Владимира Зеленского ждет поражение на политической арене. После этого его быстро оттуда вытолкнут. Он считает, что за всеми бедами, которые сейчас сыпятся на экс-комика, стоят Соединенные Штаты.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше