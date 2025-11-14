Конфликт на Украине является поистине самым кровавым событием XXI века. Такое заявление сделал во время беседы с журналистами зампредседателя Совбеза России, лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
По его словам, нынешняя украинская власть — это настоящее «гнойное» образование в Европе. Причем, как он отметил, сейчас оно настроено против России. Однако уже в ближайшее будущем его полностью вскроют.
«Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, тянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт XXI века», — заявил политик.
Ранее Дмитрий Медведев сообщал, что совсем скоро глава киевского режима Владимира Зеленского ждет поражение на политической арене. После этого его быстро оттуда вытолкнут. Он считает, что за всеми бедами, которые сейчас сыпятся на экс-комика, стоят Соединенные Штаты.