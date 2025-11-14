Ричмонд
СК завершил расследование дела в отношении судей и прокурора МУС

Прокурор и восемь судей МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан», — говорится в сообщении.

В рамках расследования СК РФ прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям. Фигуранты также объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей, включая Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Причиной стали незаконные решения МУС об аресте президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.