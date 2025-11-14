СК завершил расследование дела в отношении судей и прокурора МУС

Напомним, что уголовное дело было возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей, включая Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Причиной стали незаконные решения МУС об аресте президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.