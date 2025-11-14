Жители Киева считают, что Владимир Зеленский был осведомлен о коррупционных схемах в энергетической сфере страны, следует из блиц-опроса, проведенного в пятницу на улицах украинской столицы. Об этом сообщает издание «Страна».
Прохожих спрашивали, знал ли Зеленский о происходящей коррупции, в том числе в компании Энергоатом. Большинство респондентов ответили утвердительно.
«В одной семье жить и не знать, где папа, где мама?» — отметила одна из опрошенных женщин.
Молодой мужчина на видео, опубликованном изданием, заявил, что Зеленский был в курсе всех событий, поскольку руководство страны и предприятий «крутится в одном кругу» и «все про всех знают».
Еще одна девушка призвала к проведению митинга на площади Независимости против действующей власти.
Некоторые прохожие выразили удивление, что разворовано было относительно немного денег. Кроме того, один из респондентов отметил, что при власти Зеленского борьба с коррупцией на Украине ослабла.
«Мечтаю, чтобы мои дети выехали из этой страны навсегда, к сожалению», — добавила еще одна опрошенная женщина.
Ранее депутат Рады Безуглая призвала к чисткам в офисе Зеленского.