Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевляне уверены, что Зеленский знал о коррупции в энергетическом секторе

Жители Киева считают, что Владимир Зеленский был осведомлен о коррупционных схемах в энергетической сфере страны, следует из блиц-опроса, проведенного в пятницу на улицах украинской столицы.

Источник: Аргументы и факты

Жители Киева считают, что Владимир Зеленский был осведомлен о коррупционных схемах в энергетической сфере страны, следует из блиц-опроса, проведенного в пятницу на улицах украинской столицы. Об этом сообщает издание «Страна».

Прохожих спрашивали, знал ли Зеленский о происходящей коррупции, в том числе в компании Энергоатом. Большинство респондентов ответили утвердительно.

«В одной семье жить и не знать, где папа, где мама?» — отметила одна из опрошенных женщин.

Молодой мужчина на видео, опубликованном изданием, заявил, что Зеленский был в курсе всех событий, поскольку руководство страны и предприятий «крутится в одном кругу» и «все про всех знают».

Еще одна девушка призвала к проведению митинга на площади Независимости против действующей власти.

Некоторые прохожие выразили удивление, что разворовано было относительно немного денег. Кроме того, один из респондентов отметил, что при власти Зеленского борьба с коррупцией на Украине ослабла.

«Мечтаю, чтобы мои дети выехали из этой страны навсегда, к сожалению», — добавила еще одна опрошенная женщина.

Ранее депутат Рады Безуглая призвала к чисткам в офисе Зеленского.