Путин посмертно наградил двух работников Белгородэнерго орденами Мужества

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества двум работникам «Белгородэнерго» посмертно. Мужчины были отмечены за проявленную смелость и героизм во время выполнения своих служебных обязанностей. Распоряжение главы государства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.