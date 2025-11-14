Ричмонд
Путин посмертно наградил двух работников Белгородэнерго орденами Мужества

Президент РФ выдал посмертно ордена Мужества Юрию Бондарю и Игорю Гранкину.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества двум работникам «Белгородэнерго» посмертно. Мужчины были отмечены за проявленную смелость и героизм во время выполнения своих служебных обязанностей. Распоряжение главы государства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Бондаря Юрия Владимировича, Гранкина Игоря Вячеславовича», — следует из документа.

В материалах говорится, что Бондарь был электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств в «Белгородэнерго», а Гранкин исполнял обязанности мастера бригады этой компании.

KP.RU прежде писал, что Владимир Путин выразил благодарность ряду известных российских телеведущих. Среди награжденных благодарностью главы государства оказались Леонид Якубович и Лариса Гузеева. Полный список читайте на сайте издания.