Путин посмертно наградил двух работников Белгородэнерго орденами Мужества

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества двум работникам «Белгородэнерго» посмертно. Мужчины были отмечены за проявленную смелость и героизм во время выполнения своих служебных обязанностей. Распоряжение главы государства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Бондаря Юрия Владимировича, Гранкина Игоря Вячеславовича», — следует из документа.
В материалах говорится, что Бондарь был электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств в «Белгородэнерго», а Гранкин исполнял обязанности мастера бригады этой компании.
