Беларусь и ОАЭ намерены активизировать обмен визитами между деловыми кругами

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ОАЭ Игорь Белый встретился с заместителем председателя торгово-промышленной палаты Абу-Даби Шамисом Али Халфаном аль-Дахери. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Объединенных Арабских Эмиратах.