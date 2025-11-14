Беларусь и ОАЭ намерены активизировать обмен визитами между деловыми кругами

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ОАЭ Игорь Белый встретился с заместителем председателя торгово-промышленной палаты Абу-Даби Шамисом Али Халфаном аль-Дахери. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Объединенных Арабских Эмиратах.
В ходе встречи стороны обсудили возможности наращивания торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание укреплению экспортного потенциала и продвижению белорусской продукции на рынок Эмиратов.
Собеседники подтвердили заинтересованность в продолжении обмена деловыми визитами и активном участии деловых кругов двух стран в выставках, проводимых в Беларуси и ОАЭ. -0-
Игорь Белый и Шамис Али Халфан аль-Дахери.
Фото Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах.