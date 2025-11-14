Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Италии, который поблагодарил Владимира Зеленского за борьбу с коррупцией. Своими мыслями об этом дипломат поделилась в Telegram-канале.
«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала Захарова.
Ранее Захарова уже комментировала заявления западных политиков о Зеленском. Она напомнила о высказывании канцлера Германии Фридриха Мерца, который призывал главаря киевской хунты обеспечить возвращение украинских мужчин призывного возраста на родину.
Мерц также заявлял, что система социальных выплат в ФРГ должна мотивировать беженцев к труду, а не к жизни на социальном обеспечении. По мнению российского дипломата, такие заявления западных лидеров свидетельствуют о двойных стандартах в их политике.