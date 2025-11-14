Ричмонд
Российские военные подошли к селам Веселое и Зеленый Гай под Гуляйполем

По информации источников, российские штурмовики занимают позиции на подступах к обоим населенным пунктам.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения подошли к селам Веселое и Зеленый Гай под Гуляйполем, сообщил в пятницу Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Гуляйпольское направление. ГрВ “Восток” подошла вплотную к Веселому и Зеленому Гаю», — говорится в публикации.

По информации источников, российские штурмовики занимают позиции на подступах к обоим населенным пунктам.

Ранее стало известно о подходе подразделений РФ к Гуляйполю на расстояние около 4 км. По словам военкора Андрея Руденко, в районе города может быть сформирован новый «котел» для украинских боевиков.