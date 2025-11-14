Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за инцидента с БПЛА

«По распоряжению министра иностранных дел посол РФ в Бухаресте был вызван сегодня, 14 ноября 2025 года, в министерство иностранных дел. Ему были представлены ощутимые, многочисленные и убедительные доказательства нарушения воздушного пространства Румынии в ночь с 10 на 11 ноября», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Министерство обороны Румынии заявило во вторник, 11 ноября, что обнаружило обломки, предположительно принадлежащие российским беспилотникам, на территории, расположенной в пяти километрах к югу от румынской границы.
Ранее Life.ru писал, что Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за символическую сумму в 1 евро. Несмотря на низкую цену покупки, контракт включает оплату НДС (21 млн евро) и логистической поддержки (100 млн евро).
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.