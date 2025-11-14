Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал режим Зеленского гнойником, который скоро будет вскрыт

Украинский народ может самостоятельно инициировать процесс смены политического руководства страны, включая прекращение полномочий Владимира Зеленского. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Источник: Life.ru

Он охарактеризовал текущую украинскую власть как проблему для европейской безопасности, отметив, что ситуация может измениться под влиянием внешних или внутренних факторов. По словам Медведева, американские и европейские партнёры, а также сам украинский народ обладают потенциалом для политического переформатирования. При этом представитель Совбеза воздержался от конкретных прогнозов, подчеркнув, что время покажет возможные пути развития ситуации.

«Совершенно очевидно, что всё равно этот (украинский) гнойник, который образовался в Европе и, в конечном счёте, используется против нас, он будет вскрыт. Кто это сделает, поживём — увидим. Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, втянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт 21 века. Так что его судьба абсолютно очевидна», — отметил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал текущую ситуацию вокруг киевского руководства как стратегический тупик, используя шахматную терминологию. Политик провёл аналогию с цугцвангом — положением в шахматах, когда любой ход ухудшает позицию игрока. По его оценке, киевский режим оказался в подобной ситуации, где каждое последующее решение лишь усугубляет его международное положение и внутреннюю стабильность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше