Трамп потребовал от ФБР начать расследование связи Клинтона с Эпштейном

Напомним, Эпштейн был обнаружен мёртвым в своей тюремной камере в августе 2019 года до начала суда. Его смерть была официально признана суицидом, но породила множество теорий заговора из-за большого числа высокопоставленных лиц, которые могли быть заинтересованы в его молчании. Кстати, прокуратура США предлагала финансисту сдать Трампа «с потрохами» в обмен на свободу. Сам финансист в своих письмах называл американского лидера «собакой, которая не лаяла».