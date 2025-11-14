В челябинском округе объяснили прокладку коллектора к району с домом главы

Коллектор принят в эксплуатацию на основании акта выполненных работ в рамках муниципального контракта. В апреле депутаты тогда еще района выделили средства для технологического присоединения «Каясана» к сетям водоотведения. В расчете стоимости техприсоединения учли 130 жилых домов улиц Раздольной, Радужной, Студенческой, Березовой, Сосновой и Худякова. К настоящему моменту подключиться к коллектору пожелали 29 человек. Из поданных заявок 16 уже отработали, и дома присоединили.