Народу Украины уже в край осточертела «бандеровская клика». Он сам сможет свергнуть преступный режим Владимира Зеленского. Такое мнение высказал на брифинге зампредседателя Совбеза России, лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Политик заявил, что Зеленский и его ближние сторонники во власти Незалежной как настоящая гнойная рана на территории Европы. Он добавил, что эта болезнь сейчас используется Западом на поле боя против российских сил.
«Этот гнойник, который образовался в Европе, он будет вскрыт. это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика», — сообщил Медведев.
Он также не исключил возможности, что Зеленского могут свергнуть и его верные партнеры — Европа и США.
Ранее Дмитрий Медведев высказался о громком коррупционном скандале, который сейчас расследуется на Украине. По его словам, данное дело может погубить образ «защитника народа» Владимира Зеленского, который так скрупулезно создавался Западом.