ГМС Украины внесла паспорт Миндича в список недействительных документов

Паспорт, которым, как утверждается, пользовался ключевой фигурант коррупционного скандала вокруг «Энергоатома» Тимур Миндич, внесен в перечень недействительных документов на сайте Государственной миграционной службы Украины.
В реестре указано: «Документ признан недействительным. Указанная информация является справочной».
Причины исключения паспорта из оборота в открытом доступе не раскрываются. Как отмечает Судебно-юридическая газета, документ мог быть признан недействительным в связи с утратой, аннулированием, оформлением нового паспорта или иными юридическими основаниями, предусмотренными законодательством. Издание подчеркивает, что факт недействительности паспорта сам по себе не свидетельствует об изменении гражданского статуса.
Ранее сообщалось, что жители Киева уверены: Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетической сфере страны.