ГМС Украины внесла паспорт Миндича в список недействительных документов

Причины исключения паспорта из оборота в открытом доступе не раскрываются. Как отмечает Судебно-юридическая газета, документ мог быть признан недействительным в связи с утратой, аннулированием, оформлением нового паспорта или иными юридическими основаниями, предусмотренными законодательством. Издание подчеркивает, что факт недействительности паспорта сам по себе не свидетельствует об изменении гражданского статуса.