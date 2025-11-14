Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГМС Украины внесла паспорт Миндича в список недействительных документов

В реестре указано: «Документ признан недействительным. Указанная информация является справочной».

Источник: Аргументы и факты

Паспорт, которым, как утверждается, пользовался ключевой фигурант коррупционного скандала вокруг «Энергоатома» Тимур Миндич, внесен в перечень недействительных документов на сайте Государственной миграционной службы Украины.

В реестре указано: «Документ признан недействительным. Указанная информация является справочной».

Причины исключения паспорта из оборота в открытом доступе не раскрываются. Как отмечает Судебно-юридическая газета, документ мог быть признан недействительным в связи с утратой, аннулированием, оформлением нового паспорта или иными юридическими основаниями, предусмотренными законодательством. Издание подчеркивает, что факт недействительности паспорта сам по себе не свидетельствует об изменении гражданского статуса.

Ранее сообщалось, что жители Киева уверены: Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетической сфере страны.