CNN: чиновники США пытаются убедить Трампа не проводить ядерные испытания

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио 13 ноября пояснил, что это «включает средства доставки». При этом госсекретарь не стал со всей определенностью подтверждать, что США не имеют в виду возобновление натурных ядерных испытаний.