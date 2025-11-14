Навроцкий заявил, что Польша помогает украинским беженцам последний год

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша будет оказывать помощь украинским беженцам последний год. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий, сообщают польские СМИ.
«Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала войны должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в Польше», — сказал он.
В Польше проживают около 1,5 млн граждан Украины.
Ранее Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины. Согласно закону, социальные пособия будут выплачиваться только иностранцам, задействованным в экономике Польши. -0-