Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий заявил, что Польша помогает украинским беженцам последний год

«Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала войны должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в Польше», — сказал он.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша будет оказывать помощь украинским беженцам последний год. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий, сообщают польские СМИ.

«Я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала войны должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в Польше», — сказал он.

В Польше проживают около 1,5 млн граждан Украины.

Ранее Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты неработающим гражданам Украины. Согласно закону, социальные пособия будут выплачиваться только иностранцам, задействованным в экономике Польши. -0-

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше