Литва захотела усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

Литва усиливает контроль над транзитом россиян в Калининградскую область. Министр внутренних дел Владислав Кондратович утвердил новый порядок, по которому погранслужба, полиция и служба общественной безопасности будут совместно отслеживать передвижение транзитных пассажиров и быстрее реагировать на любые инциденты.

Источник: Life.ru

«Любой инцидент, связанный с калининградским транзитом, станет приоритетным для реагирования служб. Наша цель — оперативное реагирование служб на любые нарушения или подозрительные ситуации», — цитирует Кондратовича агентство ELTA.

Ужесточение связано в том числе с недавним случаем: летом россиянин спрыгнул с транзитного поезда Адлер-Калининград на территории Литвы и был позже задержан в другой стране.

Ранее Life.ru сообщал, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. На фоне обострения отношений между Россией и США, напоминающего «холодную войну», и отказа Вашингтона от Договора о РСМД, нельзя исключать и более серьёзных последствий, вплоть до глобального конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

