Литва захотела усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

Ранее Life.ru сообщал, что потенциальная военно-морская блокада Калининграда со стороны НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. На фоне обострения отношений между Россией и США, напоминающего «холодную войну», и отказа Вашингтона от Договора о РСМД, нельзя исключать и более серьёзных последствий, вплоть до глобального конфликта.