Фицо предложил протестующим в Словакии студентам ехать воевать на Украину

Во время мероприятия некоторые присутствующие, одетые в чёрные футболки, как символ протеста против политики правительства, покинули помещение. Одна из студенток развернула украинский флаг, а другие участники акции звонили ключами при уходе. В ответ на это Фицо заявил, что если молодые люди выступают за продолжение боевых действий, то должны лично принять в них участие, взяв в руки оружие.