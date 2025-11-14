Ричмонд
Захарова высмеяла слова главы МО Италии о борьбе Зеленского с коррупцией

Ранее итальянский министр заявил, что Зеленский «нашел в себе силы бороться с коррупцией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Владимир Зеленский «борется с коррупцией так же, как с употреблением наркотиков». Соответствующий комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале, реагируя на недавние слова министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Ранее итальянский министр заявил, что Зеленский «нашел в себе силы бороться с коррупцией».

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала Захарова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией призвал европейцев отметить Всемирный день доброты, направив больше средств в поддержку «беднейших» граждан Украины — Владимира Зеленского, руководителя его офиса Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

